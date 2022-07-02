Эксперт рассказал про ракеты, которыми можно уничтожить флот рф

Франция намерена оказать очередную военную помощь Украине, в частности передать противокорабельные ракеты Exocet, которые могут значительно усилить защиту ее берегов от флота российской федерации*.

Об этом сообщает издание «Униан».

Французские ракеты, разработанные компанией «Аэроспасьяль», в зависимости от модификаций способны действовать на расстоянии до 180 километров. Они предназначены для поражения кораблей и транспортных судов и могут применяться ка одиночно, так и в залпе. Ракета достаточно эффективна и может нанести серьезные разрушения противнику.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко отмечает, что с помощью ракет Exocet украинские войска могут значительно усилить защиту своих берегов от атак российской федерации.

Военный эксперт также отметил, что ВСУ не помешали бы и передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS, основная задача которого — уничтожение воздушных объектов врага на разных высотах и при любых погодных условиях.

Укрепить защиту Украины и уничтожить российский флот, по словам специалиста, способна такая «троица» ракет — Exocet, NASAMS и «Гарпун».

«Курсор» писал ранее, что россия обстреляла две базы отдыха и многоэтажку в Одесской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!