Появились жуткие видео последствий ракетных ударов рф по Одесской области

Сегодня россия* нанесла ракетные удары по двум базам отдыха и многоэтажке в Одесской области.

Ночной удар по Одесской области был совершен самолетами стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря по Белгород-Днестровскому району (Одесская областиь, Украина). Ракеты Х-22 попали в многоквартирный дом и двум базам отдыха.

Об этом говорится в официальном сообщении ОК Юг, обнародованном Одесским горсоветом.

По последним данным, в результате ракетного удара 18 человек погибли, среди них 2 ребенка. Госпитализирован 31 человек, среди которых 4 ребенка и беременная женщина. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью. Из под завалов удалось спасти 8 человек, из них 3 ребенка.

Все тяжелые раненые госпитализированы в больницу, им оказывается все необходимая медицинская помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

Российский удар по Одесской области: число жертв возросло. Количество погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Одесской области увеличилось до 17 человек. Среди погибших один ребенок. Спасены из-под завалов 8 человек.

Курсор писал, что россия в очередной раз обстреляла ракетами Одесскую области. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом и база отдыха.

Курсор писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Наша редакция сообщала, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!