Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что война с российской федерацией* закончится в следующем году.

Война Украины с россией может завершиться уже в следующем году, а переломные моменты на фронте произойдут в августе 2022 года.

Таким прогнозом поделился начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданова, передает издание «РБК-Украина».

По его словам, успешные для украинской армии события могут произойти уже в августе и к концу 2022 года боевые действия пойдут на спад, но это не будет полным завершением. Война может закончиться в следующем году, когда Украина вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год.

Также Буданов подчеркнул, что россия жаждет полностью уничтожить Украину и не стоит ожидать того, что она ограничиться только территорией Донбасса. Начальник разведки подчеркнул, что украинская сторона не намерена торговать территориями.

Более того, он считает, что россия намерено обстреливает гражданские объекты и ракетные удары увеличились в связи с тем, что сменился руководитель так называемой «спецоперации».

Буданов отметил, что сейчас российская федерация ассоциируется с «монстром с ядерной дубинкой» и она угрожает не только Украине, но и всему миру.

«Курсор» писал ранее, что в россии в ближайшее время могут начаться массовые политические репрессии. Сотрудники ФСБ ждут приказа, чтобы начать «охоту» на людей, которые не поддерживают режим путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!