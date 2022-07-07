Журналисты узнали о новой фобии путина, из-за которой его персонал держат в изоляции

Журналист «Проекта» Михаил Рубин рассказал, что больше всего владимир путин* боится заразиться, поэтому сидит в бункере, а с подчиненными говорит по видеосвязи.

Если верить телевизионной картинке, то президент россии владимир путин находится в хорошей форме и выглядит здоровым. Но по данным разведки, многочисленные расследования и видео с мероприятий, где участвовал путин, говорят об обратном.

Об этом говорится в сюжете журналистского проекта FreeДом.

Сообщается, что огромную часть денег президент россии тратит на «анализы» и на то, что отправляет свой персонал на постоянную изоляцию.

Журналист «Проекта» Михаил Рубин отметил, что данные различных расследований указывают на тот факт, что владимир путин болен. На некоторых видео можно заметить, что он хромает, что его беспокоит тремор, и чтобы скрыть проблему, тот цепляется за стол. А бывает и так, что президент рф куда-то пропадает. Также в сети ходит информация, что у главы рф обнаружено онкологическое заболевание.

Но, чтобы подлечиться, путин не ложится в какую-то российскую больницу, ведь у него есть своя собственная с целым набором профессиональных врачей, которые круглосуточно его сопровождают. Среди них есть и кардиолог, и невролог, и фирург-онколог, и медсестры. Также у президента россии личные повара, пилоты и уборщицы. Все эти люди находятся в «особых условиях».

Журналисты отметили, что путин два года живет в бункере и очень боится заразиться, поэтому он предпочитает общаться со своими подчиненными по видеосвязи, а тех, с кем он общается напрямую, сажают на 2-х недельный карантин, а потом заставляют сдавать анализ кала.

Еще в сюжете отмечают, что персонал президента рф вынужден месяцами сидеть в изоляции, из-за чего у людей начинаются психологические проблемы. В целом на карантин для персонала путин со времен пандемии потратил из бюджета 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд.

«Курсор» писал ранее, что в Кремле продолжают искать преемника путину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!