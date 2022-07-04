В Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария

Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

Сейчас в Кремле продолжается процесс поиска «преемников» путина*. Это связано с тем, что назрел момент, когда политическая и финансовая элиты настолько пострадали от санкций, что ждут подходящего момента для смены власти.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов.

Буданов рассказал: «Это очень сильно подковерная борьба. Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело… Не надо мешать этому процессу».

По его словам, сейчас возможны два сценария развития событий. По одному сценарию случится «депутинизация» или развал рф на многие части. В таком случае именно элита будет готовить преемника, который удовлетворит условиям чиновничьей верхушки. Такой преемник сразу прекратит военные действия страны-изгоя, причем не только в Украине, но и во всех странах, где россия вмешалась во внутренние интересы государств.

А во втором варианте, произойдет просто распад рф на три и более части, без так называемой «депутинизации».

Сейчас, по словам Буданова, как раз и проходит поиск кандидатуры на место преемника диктатора путина.

«Курсор» писал, что начальник украинской разведки спрогнозировал, когда закончится война.

Редакция сообщала ранее, что в россии в ближайшее время могут начаться массовые политические репрессии. Сотрудники ФСБ ждут приказа, чтобы начать «охоту» на людей, которые не поддерживают режим путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!