Евросоюз хочет построить бункер для секретных переговоров

Бункер, который планируют построить в Брюсселе, где проходят саммиты, должен обеспечивать защиту от российских и других шпионов.

К 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, планируют построить бункер, где будут проходить закрытые переговоры, на которых участники смогут обсуждать секретную информацию.

Об этом сообщает издание EUobserver.

Известно, что помещение стоимостью 8 миллионов евро будет размещать около 100 человек — до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал. Главной целью бункера будет защита от российских и других шпионов.

В помещении не будет Интернета, зато его оборудуют внутренней технологией конференц-связи с большим экраном, микрофонами, безопасными кабинками для переводчиков. Зал заседаний и кабинеты будут помещены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, для того, чтобы «уменьшить риск эксплуатации компрометирующих излучений».

Прежде чем попасть в секретный бункер участникам переговоров нужно будет оставить свой мобильный телефон и другие гаджеты в специальном звуконепроницаемом шкафчике вне помещения.

Точное месторасположение бункера еще не определено, но согласно данным издания, его планируют сделать в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где проходят саммиты.

Сообщается, что такое решение было принято на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО.

«Курсор» писал ранее, что Европарламент 23 июня одобрил историческое решение – поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС.