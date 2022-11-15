Готов повторить преступление Сталина: путин хочет подорвать Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ

Российская федерация* из-за промахов своей армии на фронте продолжает ракетный террор, обстреливая как инфраструктурные, так и гражданские объекты Украины. И контрнаступление ВСУ заставляет российского диктатора прибегать к прямым угрозам и начать спекулировать темой подрыва Каховской ГЭС.

Об этом пишет Moldova-news.

Глава кремля планирует подорвать стратегически важный объект, обвинив в этом украинскую армию, что является беспрецедентным проявлением терроризма и преступления против человечности. Путин пытается повторить преступление Сталина, ведь в 1941 году при отступлении советской армии была взорвана в Запорожье Днепровская ГЭС, в результате чего от разрушительной волны погибли около 100 тысяч человек, а десятки населенных пунктов и городков были смыты водой.

После шантажа, связанного со взрывом Запорожской АЭС, россия начала новый нарратив в своей информационной войне, а точнее тиражировать заявления о якобы запланированном подрыве украинской армией Каховской ГЭС. Такие заявления стали все чаще появляться в российских СМИ еще в начале октября и в целом совпали с началом системного кризиса в рядах российских войск и неспособностью россиян удержать захваченные рубежи.

Но, чтобы взорвать Каховскую ГЭС, нужно несколько дней завозить и накапливать на месте объекта взрывчатку. После того как оккупанты покинули Херсон, они демонстративно обстреляли ГЭС, а так называемые «власти» Каховки сразу же обвинили в этом ВСУ.

Отметим, что в 1941 году, когда советская армия получила приказ от Сталина взорвать Днепровскую ГЭС в Запорожье, место подрыва несколько дней обкладывали взрывчаткой. После взрыва волна с разрушительной силой смыла целые села, в результате происшествия, по разным оценкам, погибло от 30 до 120 тысяч людей.

Информация об этом преступлении долго замалчивалась, сведения о первом погибшем официально были признаны в 1990 году, и им был немецкий оккупант.

Глава кремля полностью повторяет преступные советские методы и ему совершенно безразлично, сколько человек может погибнуть в результате подрыва Каховской ГЭС. Но позорное отступление и промахи российских военных на фронте могут вынудить путина пойти на такой шаг, ведь в таком случае ВСУ замедлят свое наступление, а огромные территории вниз по Днепру опустеют.

Мир не должен закрывать глаза на преступные действия президента рф. Сейчас Украина нуждается в западном оружии, чтобы противостоять агрессору. Снабжение ВСУ — это инвестиция в мирное будущее Европы и сохранение западной цивилизации.

Путин демонстрирует, что готов прибегать к любым методам войны, в частности террористическим, пока его не остановят с помощью оружия.

«Курсор» писал ранее, что появилось видео подрыва моста около Каховской ГЭС, устроенного россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!