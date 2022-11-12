Появилось видео подрыва моста около Каховской ГЭС, устроенного россией

Во время отступления оккупанты взорвали все три моста через Днепр.

Российские журналисты опубликовали видео подрыва моста на Каховской ГЭС (Херсонская область, Украина).

Известно, что во время отступления на Херсонском направлении армия *рф взорвала все три моста через Днепр.





Ранее советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Иран приостановил поставки рф своих дронов и ракет, как и выполнений договоренностей касаемо передачи новой партии иранских дронов-камикадзе. С чем это может быть связано – читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что Николаевская область Украины освобождена. Глава местной областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что весь водовод из Днепра также находится под контролем Украины, но теперь нудно проводить разминирование.

Помимо этого, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт сказал, что следом за Херсоном путин потеряет кремль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!