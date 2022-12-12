Аналитики ISW рассказали, зачем рф толкает Лукашенко вступить в войну против Украины

Если Беларусь начнет наступление, то ВСУ придется временно отвлечь силы и технику с нынешних линий фронта.

Беларусь с самого начала полномасштабного вторжения рф* в Украину, поддерживает агрессора, предоставляя свои боеприпасы и территории для нанесения ракетных ударов. Но вступать официально в войну самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет, несмотря на давление со стороны путина.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, россия регулярно проводит информационные операции, направленные на то, чтобы заставить Беларусь поддержать военный конфликт против Украины. И это является частью долгосрочных усилий по укреплению контроля над самой Беларусью. Особенно путин стремился создать на ее территории постоянную военную базу, чтобы осуществлять прямой контроль над белорусскими вооруженными силами.

Но при этом, в ISW считают вступление белорусских военных в войну маловероятным, каким бы ни был ход этих информационных операций в будущем. Но даже если это произойдет, то в худшем случае, ВСУ придется временно отвлечь свои силы и технику с других линий фронта.

Эксперты говорят, что Минск обладает крайне ограниченной эффективной боевой мощью. Более того, Лукашенко знает, что вступление в войну против Украины вызовет внутренние беспорядки в стране, поэтому он противостоит давлению рф.

Сдерживать Беларусь помогает также информация об огромных потерях россиян на фронте, которую те пытаются скрывать.

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