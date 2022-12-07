В Беларуси ужесточают законодательство о смертной казни

На сегодняшний день Беларусь является единственной страной Европы, где смертную казнь закрепили на законодательном уровне.

Палата представителей беларуси в первом чтении приняла законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Таким образом, правящий режим ужесточает наказание для чиновников и военных, которые будут подозреваться в государственной измене.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Сообщается, что новый законопроект вносит изменения в санкцию части 2 статьи 356 УК Беларуси. В частности, теперь смертная казнь будет грозить чиновникам и военнослужащих республики «за измену государству». Основная цель этого законопроекта — сдержать воздействие на деструктивные элементы, показать решительную борьбу с изменниками государства.

Кроме этого, будет введена ответственность за распространение «заведомо ложных сведений», которые якобы могут нанести вред и дискредитировать армию Беларуси.

Также будут внесены изменения в статью 360 УК (диверсия). Вместо «нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности» целью совершения преступления теперь будут считать «причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности». Статья будет дополнена примечанием об освобождении лица от уголовной ответственности за приготовительные действия к диверсии в случае ее предотвращения.

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