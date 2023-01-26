Российскому комику Семену Слепакову грозит уголовное дело

Семен Слепаков — один из немногих российских публичных личностей, кто поддержал Украину в захватнической войне россии.

Российский комедийный актер, продюсер и сценарист, а также музыкальный исполнитель Семен Слепаков выпустил новое видео, в котором высмеивает политику россии* в отношении войны в Украине, и геополитические амбиции кремля.

Это уже третье произведение музыканта, который вместо тысячи слов о своем отношении к развязанной россией войне

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!