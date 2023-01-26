Российскому комику Семену Слепакову грозит уголовное дело

10:27, Сегодня
Новости СНГ
семен слепаков фото
Фото: Семена Слепакова

Семен Слепаков — один из немногих российских публичных личностей, кто поддержал Украину в захватнической войне россии.

Российский комедийный актер, продюсер и сценарист, а также музыкальный исполнитель Семен Слепаков выпустил новое видео, в котором высмеивает политику россии* в отношении войны в Украине, и геополитические амбиции кремля.

Это уже третье произведение музыканта, который вместо тысячи слов о своем отношении к развязанной россией войне

Новость дополняется…

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.