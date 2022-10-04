Россиянин Семен Слепаков с юмором рассказал, как репатриировался в Израиль

Российский актер, сатирик и кандидат Семен Слепаков поведал историю своей репатриации в Израиль, где он сейчас живет вместе со своими родителями и 92-летней бабушкой. Также он пожелал всем хорошей записи в Книге Жизни.

Во время концерта в Рамат-Авиве, который состоялся 3 октября, в понедельник, артист рассказал, как добивался аудиенции в израильском консульстве в *москве, где ему отказали.

Об этом сообщает издание «Детали».

По словам Слепакова, в очереди ему нужно было ждать примерно год. Поэтому он решил обратиться «по знакомству» для решения этой проблемы, но и там россиянину сказали подождать.

Ожидая звонка от консульства Слепаков был вынужден отвечать на звонки от незнакомых номеров, во время которых его критиковали и рекомендовали отправиться в самые отдаленные места. К счастью, по итогу сатирику удалось репатриироваться в Израиль.

В данный момент он проживает в Тель-Авиве со своими родителями, которые оба являются университетскими профессорами, а также 92-летней бабушкой. Во время выступления в Рамат-Авиве Слепаков много рассказывал об улицах города, свободе, таксистах, местных ароматах и мускулистых подростках, которые играют в «маткот» (пляжный ракетбол).

«Какие у них фигуры, мне теперь даже неудобно снимать рубашку, тогда как где-нибудь в Сочи я своим торсом мог гордиться», – поделился россиянин.

Под конец концерта Слепаков пожелал присутствующим хорошей записи в Книге Жизни.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что правительство Израиля готовится к новой волне репатриантов, которые могут прибыть в еврейского государство в ближайшие месяцы. По его словам, речь идет о «десятках тысяч новых репатриантов», к которым готовятся и приветствуют их прибытие.

Также «Курсор» сообщал, что для украинских евреев «горячую линию» по вопросам репатриации в Израиль. Подробности узнайте в нашем материале.

Помимо этого, недавно стало известно, что всемирно известный исполнитель Джастин Бибер отменил свой концерт в Израиле, который планировал провести 13 октября в тель-авивском парке Яркон. Это связано с ухудшением здоровья артиста.