В МОК пригрозили наказанием, если украинцы будут бойкотировать Олимпиаду

В организации утверждают, что не поддерживают войну и убийства, но недопуск россиян к соревнованиями считают дискриминацией.

Большая часть стран не поддерживает позицию Украины по бойкоту Олимпийских игр в Париже, если к соревнованиям допустят российских и белорусских спортсменов. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в письме к президенту Национального олимпийского комитета Украины Вадиму Гутцайту.

Текст письма опубликовал в Твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт.

В своем ответе Бах заявил, что бойкот, о котором заговорили в Украине, противоречит принципам олимпийского движения. Также глава МОК напомнил о том, что «предыдущие бойкоты служили для наказания спортсменов бойкотирующих НОКов».

«Угроза бойкотом Олимпийских игр, которую, по вашей информации, сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, которые мы отстаиваем. В этом отношении НОК Украины, безусловно, не имеет поддержки или солидарности со стороны подавляющего большинства участников олимпийского движения. И как показала история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОКов», — говорится в письме Баха.

Как отметил глава МОК, окончательное решение о допуске или недопуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2924 еще не принято. Также он обвинил Украину в давлении на другие страны после того, как НОК разослал письма со своей позицией. Бах утверждает, что подавляющее большинство стран восприняло это как «крайне досадно».

В своем обращении Томас Бах повторил свою позицию о том, что Бах сказал, что исключение россиян и белорусов из соревнований является дискриминацией по отношению к ним. Он напомнил, что против такого запрета ранее выступил и Совет ООН по правам человека. Кроме того, президент МОК назвал неправдивыми заявления Киева о поддержке организацией войны и убийств.

«Такие заявления не могут быть основой для какой-либо конструктивной дискуссии», – подчеркнул он в письме.

Скандал произошел на фоне заявлений МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Президент организации Томас Бах предложил разрешить участвовать в Олимпиаде-2024 спортсменам, которые не поддерживают войну против Украины и готовых выступать под нейтральным флагом. Украина заявила, что рассматривает вариант возможного бойкота Олимпийских игр в Париже.

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