МОК принял решение относительно российских и белорусских спортсменов

В феврале МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от своих соревнований из-за военной агрессии против Украины.

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не снимать санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов из-за военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

«Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — говорится в сообщении.

Сохраняется запрет на организацию, проведение и поддержку любых международных соревнований в россии* и Беларуси, а также запрет на трансляцию национальных гимнов, демонстрацию флагов и цветов российскими и белорусскими спортсменами.

Как известно, в феврале МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от своих соревнований из-за военной агрессии против Украины. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

Как сообщал Курсор, сборная россии не участвовала в чемпионате мира по шахматам, который проходил в Израиле с 19 по 26 ноября. Это связано с тем, что после вторжения российский войск в Украину отстранение российских спортсменов от международных соревнований коснулось значительного количества видов спорта.

Ранее сборная россии по футболу не сумела принять участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. Недавние чемпионаты Европы по баскетболу и волейболу также прошли без российских сборных.

Также Курсор информировал о том, что спортсменов из рф и беларуси могут не допустить к Олимпийским играм 2024 года в Париже из-за вторжения москвы в Украину.

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