РФ отпразднует годовщину вторжения в Украину концертом с путиным

Около двухсот тысяч человек планируют прийти на концерт в лужниках* с участием путина.

В россии 22 февраля запланирован митинг-концерт якобы по случаю «Дня защитника отечества», который собираются приурочить к годовщине нападения на Украину, передает ТАСС.

Участие в нем примет глава кремля владимир путин. Мероприятие состоится на известном стадионе лужники в москве.

Это должно стать продолжением послания президента рф к федеральному собранию, которое запланировано на 20-21 февраля.

Возле стадиона организуют выставку военной техники и проведут исторические реконструкции. В столице России установят несколько сцен, на которых будут выступать «активисты молодежных и патриотических организаций».

Пресс-секретарь путина дмитрий песков анонсировал выступление главы кремля в гостином дворе перед Федеральным собранием, запланированное на 21 февраля.

«Специальная военная операция» и экономика станут главными темами, о которых будет говорить путин.

Напомним, когда путин выступал в прошлом году в лужниках и приветствовал вторжение в Украину, его речь на телевидении внезапно прервалась концертом газманова. Выяснилось, что этому поспособствовали хакеры.

Как известно, 24 февраля 2022 года президент рф владимир путин в экстренном обращении объявил о начале «спецоперации по Украине», целью которой является демилитаризация и денацификация страны.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!