В Кремле заявили о технической неполадке, прервавшей выступление путина на стадионе

Кремль заявил в пятницу, что прерванная трансляция выступления президента россии владимира путина на переполненном московском стадионе по случаю восьмой годовщины аннексии Крыма произошла из-за технического сбоя.

Российское государственное телевидение внезапно переключило речь путина*, приветствующего «спецоперацию» в Украине, и храбрость своих солдат. Вместо этого включился концерт.

Позже была показана полная речь и кадры с тысячами зрителей, размахивающими российскими флагами на стадионе в Лужниках.

Официальный представитель Кремля дмитрий песков заявил, что причиной сбоя стал сбой сервера.

Однако появилась информация, что в выступление путина вмешались хакеры.

«Курсор» писал ранее, что жители россии в панике и с драками скупают сахар, гречку и презервативы.