У путина нашли роскошный бронепоезд за миллиард, который сложно отследить

У российского президента владимира путина* нашли личный бронепоезд, которым он пользуется с 2021 года. Поезд главе кремля потребовался для поездок в личные резиденции.

Об этом пишет Центр Досье.

После начала войны в Украине с помощью бронепоезда путин часто наведывается в свою любимую резиденцию на Валдае.

Такой вид транспорта лидер рф выбрал из-за соображений безопасности, его сложнее отследить, чем самолет — сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет. Кроме того, две резиденции путина расположены на побережье Черного моря, полеты туда ограничены из-за войны.

В бронепоезде имеется вагон со спальней и рабочим кабинетом, вагон для сопровождающего персонала и вагон для спецсвязи. Бронепоезд имеет шесть осей, вместо четырех, несколько локомотивов, а на крыше размещено спецоборудование.

Журналисты сообщают, что подходящий под описание спецпоезд принадлежит компании Гранд Сервис Экспресс, которой владел офшор, связанный с соратником путина юрием ковальчуком, и его знакомым — бизнесменом михаилом рабиновичем.

Напомним, западные спецслужбы уже давно вычислили координаты бункера, в котором прячется от мира российский президент.

Курсор писал, что роспропаганда готовит фейковый сюжет с путиным, который якобы приехал на передовую в Украину поддержать бойцов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!