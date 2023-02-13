Путин на передовой в Украине: роспропаганда готовит фейковый сюжет

Российская пропаганда запланировала съемки фейкового сюжета с участием главы кремля* владимира путина, который будет приурочен ко «дню защитника отечества». Документ, подтверждающий съемки, оказался в распоряжении Telegram-канала «Ищи своих».

Сюжетом будет заниматься федеральный «первый канал». Съемочная группа уже сформирована.

Задумка сюжета — показать, как путин приехал на передовую к оккупантам в Украину «поддержать бойцов». На самом деле съемки будут проводиться на территории военного полигона «алабино», который находится в московской области.

Документ адресован одному из заместителей российского министра обороны виктору горемыкину, которого просят аккредитировать корреспондентов.

Россияне регулярно сообщают о визитах военных топ-чиновников на фронт, но подтверждений этому нет. К примеру, 8 ноября глава минобороны рф сергей шойгу якобы приезжал на оккупированные территории Украины слушать доклад генерала сергея суровикина о ходе «спецоперации». Затем была информация о визите пресс-секретаря путина дмитрия пескова в Луганск.

Новостей о приезде путина на фронт пока еще было, в чем его упрекают, особенно после поездки в Бахмут украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, в рф ко «дню защитника отечества» планируют провести концерт с путиным, которым также собираются отпраздновать годовщину вторжения в Украину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!