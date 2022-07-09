Алина кабаева снова ждет ребенка от путина, но диктатор этому не рад — СМИ

Предполагаемая любовница президента рф* снова ждет ребенка и даже известно пол малыша, но владимир путин не в восторге от этой новости.

По неподтвержденной информации, 39-летняя алина кабаева снова беременна от владимира путина. Но президент российской федерации не обрадовался новости, а даже огорчился, когда узнал пол будущего малыша.

Об этом сообщает Telegram-канале Generall SVR.

Известно, что российский диктатор больше не хочет детей и не пришел в восторг от известия, что кабаева снова в положении. путина также огорчил тот факт, что спортсменка родит ему не мальчика, а девочку. А как сообщают инсайдеры, президенту рф и «так хватает» дочерей.

Такая реакция президента рф расстроила будущую маму.

Впрочем, неизвестно действительно ли алина кабаева беременна, потому что в кремле слухи о предполагаемой любовнице диктатора давно не комментируют.

К слову, по неофициальным данным, у владимира путина есть два тайных сына от его любовницы алины кабаевой. Гимнастка родила двух мальчиков в 2015 и 2019 годах. Также в президента рф есть две дочери — Мария и Катерина от брака с Людмилой Шкребневой.

«Курсор» писал ранее, что президент россии владимир путин находится в хорошей форме и выглядит здоровым только по телевизору. Журналисты, ссылаясь на данные разведки, многочисленные расследования и видео с мероприятий, где участвовал путин, указали на его проблемы со здоровьем и назвали главную фобию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!