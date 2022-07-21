Американский эксперт рассказал, решится ли путин применить ядерное оружие

Американский адмирал Джеймс Ставридис отметил, что президент рф* владимир путин вряд ли решиться развязать ядерную войну, но может применить химическое оружие.

В феврале российская федерация вторглась на украинские территории и с того момента владимир путин часто пугает Запад и намекает, что может начать ядерную войну. Американский адмирал Джеймс Ставридис поделился мнением относительно того, решится ли президент рф на такой шаг.

Об этом он рассказал в своей колонке для издания Bloomberg.

По его мнению, российский диктатор вряд ли решится на такой шаг, но при этом, он способен применить против Украины химическое оружие.

Джеймс Ставридис считает, что есть три важных фактора, которые удерживают путина от использования своего ядерного оружия как в стратегическом, так и в тактическом плане.

Во-первых, президент рф понимает, что любое применение такого вида оружия будет иметь огромные негативные последствия во всем мире. Он прекрасно осознает, что с экономической и дипломатической точки зрения он должен сохранить отношения с Китаем, чтобы продавать нефть и газ. А развязка ядерной войны лишила бы его поддержки множества стран.

Во-вторых, от использования ядерного оружия Путина сдерживает то, что он прекрасно понимает: такое решение может слишком дорого для него стоить. Западные страны в ответ на такое решение придут в состояние повышенной готовности, и вероятность просчета, ведущего к крупному стратегическому обмену, возрастет.

И третьим фактором является то, что сам путин не хочет идти на ядерную войну. Он сам понимает, что риски тактического удара перевешивает выгоды.

«В конце концов, более вероятно, что если путин хочет сделать что-то, что действительно вселит ужас в сердца украинцев, он выберет химическое оружие, возможно, направив его на одну из этих трех городских целей», — заявил адмирал.

«Курсор» ранее писал, размещено ли в Крыму ядерное оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!