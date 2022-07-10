Военный эксперт рассказал, размещено ли в Крыму ядерное оружие

После аннексии Крыма россия* начала строить на полуострове еще один объект для хранения ядерных боеголовок. На полуострове со времен Советского Союза существовала центральная база для хранения ядерного оружия «Феодосия-13».
Олег Жданов рассказал, есть ли сейчас ядерное оружие в оккупированном Крыму, и какое оружие россия завозит туда для войны против Украины.
«Есть информация относительно ядерного оружия — россия не рискнула перевозить ядерное оружие в Крым. То есть хранилища готовились, восстанавливались старые, строились новые, но ядерное оружие в Крым завезено не было», — отметил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что ядерные заряды на территории рф отслеживаются, и нет информации о том, что россия привезла в Крым ядерные боеголовки.
«Курсор» писал про 30 человек под завалами: после российских обстрелов в Донецкой области обрушился дом. Российские ракетные обстрелы по жилому сектору привели к обвалу пятиэтажного дома в Часовом Яре Донецкой области, где под завалами находятся более 30 человек.
Наш сайт информировал, что у Зеленского обвинили российскую армию в трусости: Не смогут победить в бою. Солдаты рф как огня боятся бойцов ВСУ и делают все возможное, чтобы не встречаться с ними в реальном бою. Но при этом россияне продолжают убивать мирных людей и разрушать их дома.
Мы сообщали, что в Евросоюзе посмеялись над рф и «потроллили» российских дипломатов за твит.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!