Военный эксперт рассказал, размещено ли в Крыму ядерное оружие

Олег Жданов на своем YouTube-канале заявил, что все ядерное оружие в россии тщательно отслеживается и сейчас нет никаких оснований полагать, что оно было завезено в Крым.

После аннексии Крыма россия* начала строить на полуострове еще один объект для хранения ядерных боеголовок. На полуострове со времен Советского Союза существовала центральная база для хранения ядерного оружия «Феодосия-13».

Олег Жданов рассказал, есть ли сейчас ядерное оружие в оккупированном Крыму, и какое оружие россия завозит туда для войны против Украины.

«Есть информация относительно ядерного оружия — россия не рискнула перевозить ядерное оружие в Крым. То есть хранилища готовились, восстанавливались старые, строились новые, но ядерное оружие в Крым завезено не было», — отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что ядерные заряды на территории рф отслеживаются, и нет информации о том, что россия привезла в Крым ядерные боеголовки.