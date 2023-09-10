Американский генерал Марк Милли оценил, можно ли считать летнее контрнаступление ВСУ провальным

Генерал считает, что слишком рано делать выводы.

Глава американских вооруженных сил заявил, что пока рано говорить о том, провалилось ли летнее наступление Украины.

Выступая в программе BBC Sunday With Laura Kuenssberg, генерал Марк Милли сказал: «Это наступление началось около 90 дней назад. Оно идет медленнее, чем ожидали те, кто его планировал. Но в этом заключается разница между тем, что Клаузевиц называл войной на бумаге, и реальной войной».

Он отметил, что украинские воины — «это настоящие люди на реальных машинах, которые сражаются на настоящих минных полях, где происходят настоящие смерти и разрушения, и существуют настоящие проблемы».

Он добавил, что у ВСУ еще осталось достаточно времени, «вероятно, от 30 до 45 дней», чтобы противостоять погодным условиям.

«Так что украинцы еще не закончили. Эта битва не окончена. Они еще не завершили боевую часть того, чего пытаются достичь. Так что посмотрим, чем это закончится, пока говорить рано», — заявил он.

Милли подчеркнул, что, «по крайней мере, они добились частичного успеха в том, что намеревались сделать, и это важно. А потом пойдут дожди. Станет очень грязно. В этот момент будет очень сложно маневрировать, и тогда наступит глубокая зима. И тогда мы посмотрим, куда пойдут дела. Но сейчас слишком рано говорить о том, что это наступление провалилось или не провалилось».

Курсор писал, что ВСУ показали видео, на котором эффектно уничтожают танк рф.

Кроме того, в ООН сделали скандальное заявление о войне в Украине.