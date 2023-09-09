Американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия

Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Экс-командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что в случае, если Штаты вскоре отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), битва за Крым станет для украинских войск более простой и быстрой. Это вооружение может не только изменить правила игры, а и полностью деморализовать армию рф.

Об этом заявил Бен Ходжес журналистам, передает Newsweek.

По его словам, после в достижении цели Киева по возвращению временно оккупированного Крыма войнаможет прекратиться. Ведь именно полуостров является решающей территорией этой войны, поэтому его изоляция, а затем и несостоятельность - два необходимых шага, которые приведут к его освобождению.

Ранее власти Украины заявляли о намерении вернуть Крым в рамках своих военных целей, напомнил Ходжес. Генерал также отметил, что когда Германия согласится предоставить крылатые ракеты Taurus, ВСУ сделают Крым непригодным для российских сил, особенно для Черноморского флота.

Как только у Украины будет дальнобойное оружие, армии рф придется позорно бежать оттуда. Ведь Севастополь, Саки, Джанкой - все будет в пределах досягаемости.

Добавим, что ATACMS имеет дальность действия до 190 миль. Это позволит украинским силам поражать цели, находящиеся на гораздо большем расстоянии, чем ракеты HIMARS и реактивных систем залпового огня M270. Фактически, весь Крым будет доступен для ударов, отмечают специалисты.

Ранее «Курсор» писал, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!