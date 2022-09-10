Американский генерал спрогнозировал, когда Украина вернет Крым

Бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе, генерал Бен Ходжес выразил уверенность, что Украина сможет отвоевать назад все свои территории.

Россия на войне, которую начала против Украины, уже практически исчерпала свои ресурсы для наступательных действий. Экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что потенциал украинских бойцов для деоккупации Крыма будет понятен после биты за Херсон.

Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, спустя шесть месяцев после полномасштабного вторжения предполагаемая вторая лучшая армия мира теперь стала второй лучшей армией в Украине. По его данным, рф* контролирует менее 20% территории Украины на данный момент и уже утратила свой наступательный потенциал.

Бен Ходжес подчеркнул, что западные партнеры должны предоставить Украине все необходимое для победы и полного возврата своих территорий.

По его словам, до конца этого года Украина сможет отбросить россиян за линию разграничения до 23 февраля при условии, что получит все необходимое. А Крым уже в следующем году будет под украинским контролем.

Джордж Баррос из Института изучения войны также при общении с Newsweek подчеркнул, если ВСУ окружат противника и осадят его в Херсоне, то это станет большим военным достижением, и они смогут повторить свой успех и на востоке, и на юге страны.

«Курсор» писал ранее, что эксперт Олег Жданов рассказал про «хлопки» в оккупированном рф Крыму и отметил, насколько российское ПВО готово к отражению ударов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!