Военный эксперт оценил эффективность российской ПВО в Крыму

Эксперт Олег Жданов рассказал про «хлопки» в оккупированном рф* Крыму и отметил, насколько российское ПВО готово к отражению ударов.

В последнее время в ряде городов Крымского полуострова, который временно находится под контролем российской федерации, фиксируют взрывы. Это говорит о том, что российское ПВО может пропускать удары.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, российские военные говорят о том, что сбивают на аннексированном полуострове беспилотные летальные аппараты. Но так ли это, украинская сторона сказать не может. Может это беспилотники или это какие-то другие, более серьезные объекты.

Олег Жданов отметил, что в Новофедоровке прекрасно сработал фактор внезапности. Российская ПВО оказалась полностью неготовой к отражению ударов. Но при этом отметил, что плотность ПВО у россиян высокая, они в Крым «нагнали» всего и вся, чтобы постараться закрыть небо.

Однако, если наземные взрывы все же есть, это значит, что ПВО пропускает то, что летит в их сторону.

«Курсор» писал ранее, что несколько дней назад в оккупированном россией Крыму, а именно в Саках и Евпатории, очевидцы сообщали о новых взрывах. Оккупационное правительство продолжает утверждать, что это работает ПВО.

Еще мы писали, что по информации российской стороны, их противовоздушная оборона сбила в Крыму беспилотник. Однако ISW не может независимо проверить, действительно ли российская ПВО сбила украинский БПЛА, и был ли какой-то беспилотник в Керчи или Бельбеке

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!