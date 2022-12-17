Американский генерал высказался о возможном новом наступлении россии

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что *россии вряд ли удастся сконцентрировать нужное количество хорошо подготовленных военных, чтобы начать в Украине новое наступление в феврале 2023 года.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я сомневаюсь, что россия сможет собрать силы такого размера за это время, тем более надлежащего качества», – написал он.

Также Ходжес считает, что объявленная путиным частичная мобилизация в рф была провальной. Он добавил, что преувеличение потенциала новых российских наступательных операций играет на руку тем, кто ищет отговорки, чтобы не помогать Украине.

Отметим, что недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что кремль может начать новое наступление, для которого готовит примерно 200 тысяч новых солдат.

«Курсор» сообщал, что аналитики ISW рассказали, с какой целью путин посетит Беларусь.

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