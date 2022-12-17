Аналитики ISW рассказали, с какой целью путин посетит Беларусь

Беларусь помогает российской федерации в войне против Украины, хотя официально не вступает в конфликт. В последнее время участились разговоры о том, что путин пойдет в новое наступление с территории государства. И в ближайшее время он намерен посетить Александра Лукашенко.

В Институте ведения войны (ISW) предположили, с какой целью он планирует визит.

Аналитики считают, что российский диктатор хочет оказать давление на самопровозглашенного президента Беларуси, чтобы добиться уступок по интеграции двух стран, а также подготовить новое наступление на Украину. Путин хочет заполучить контроль над Беларусью, а Лукашенко всеми способами пытается отклонить требования российской интеграции. Президент Беларуси неоднократно отмечал, что готов сотрудничать с рф, но их связи должны строиться на понимании, что Беларусь — суверенное и независимое государство.

Вероятно, глава кремля по время своего визита также обсудит возможность нового нападения на север Украины. В ISW считают, что наступление с Беларуси маловероятное, но возможное. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит своих военных на фронт в Украину вместе с российскими оккупантами.

Так или иначе, визит путина подкрепит российскую информационную операцию. Она направлена на то, чтобы сломить украинцев и показать, что рф может снова атаковать Киев со стороны Беларуси. Частью этой информационной операции являются и ракетные удары по украинским городам, и продолжающаяся воинственная риторика.

Аналитики считают, что путину не удастся сломить волю украинского народа и показать Западу, что война в Украине якобы зашла в тупик, потому что ВСУ не могут изменить линию фронта.

«Курсор» писал ранее, что в Беларуси неожиданно объявили о внезапной проверке боевой готовности войск.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!