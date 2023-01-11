Американский генерал высказался по поводу оружия, гарантирующего победу Украине

США являются одной из стран, которая предоставляет Украине самую большую военную поддержку в борьбе с российским агрессором. ВСУ активно используют на фронте HIMARS и другие дальнобойные системы, но Америка пока не спешит передавать им дроны и ATACMS.

В чем причина колебаний и есть ли оружие, которое может гарантировать победу Украине рассказал «24» каналу американский генерал Бен Ходжес.

По его словам, украинские военные ловко и быстро научились использовать против оккупантов установки HIMARS, но важно понимать, что нет универсального оружия, которое принесет им 100-процентную победу.

Генерал отметил, что ВСУ правильно используют американское оружие, в частности они бьют по логистике, штабам и другим очень уязвимым звеньям армии рф*.

Бен Ходжес подчеркнул, что хотел бы, чтобы США предоставили украинской армии дальнобойное оружие, как ATACMS, которые можно запускать с HIMARS, а также боевые дроны, как Gray Eagle и Reaper. С их помощью можно будет уничтожать российские командные посты и оружие еще дальше, поскольку у них больший радиус действия. Но почему США колеблются в их отправке, он не знает.

«Курсор» писал ранее, что российский агрессор продолжает обстреливать украинские города из разного вооружения, в приграничных районах оккупанты чаще всего используют артиллерию. Но если раньше они вели интенсивные обстрелы, то сейчас количество ударов резко сократилось, в некоторых местах на 75 процентов.