Рф резко сократила количество артиллерийских ударов по территории Украины

Российский агрессор продолжает обстреливать украинские города из разного вооружения, в приграничных районах оккупанты чаще всего используют артиллерию. Но если раньше они вели интенсивные обстрелы, то сейчас количество ударов резко сократилось, в некоторых местах на 75 процентов. Об этом пишет CNN. Американские эксперты отмечают, что в среднем количество артиллерийских ударов со стороны российских военных снизилось с 20 тысяч в день до примерно 5 тысяч. В Украине же говорят о снижении с 60 тысяч до 20 тысяч ударов. Пока ни в украинской, ни в американской стороны нет однозначного объяснения такому поведению армии рф. Вполне возможно, что это как-то связано с дефицитом боеприпасов, или может быть часть более широкой переоценки тактики перед лицом успешных наступлений украинских защитников.

Власти США считают, что резко сниженная скорострельности артиллерии может говорить о том, что затяжные и жестокие бои оказали значительное влияние на запасы россии, и речь идет не только о крылатых ракетах, но и боеприпасах для обычных орудий.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстреливать украинские города, но если на ракетах оккупанты экономят, то на артиллерийских снарядах — нет. Армия страны-агрессора отстреливает их в огромном количестве, но это до поры до времени. Военный эксперт Павел Нарожный предположил, когда российские войска могут столкнуться с дефицитом снарядов.

Еще мы писали, что аналитики ISW считают, что российская федерация испытывает дефицит ракет, поэтому в последнее время для нанесения ударов все чаще стала использовать болванки, пытаясь обмануть украинское ПВО.