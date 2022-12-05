Аналитики ISW назвали два фактора, от которых зависит успех ВСУ этой зимой

Украинская армия намерена зимой продолжать свое контрнаступление на юге и востоке страны, но успех ВСУ на фронте, как считают аналитики, будет зависеть от двух факторов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Речь идет о способности сохранить преимущество перед российскими оккупантами и продолжить оперативные успехи, которые являются ключевой частью плана ВСУ.

Аналитики отмечают, что успешные операции, проведенные украинскими военными в Харьковской и Херсонской областях, демонстрируют выдающиеся навыки оперативного планирования ВСУ и знание сильных сторон советского оперативного искусства.

Украинская армия проводит серию последовательных операций, чтобы лишить российских захватчиков инициативы, отрезать их логистические пути и нанести им мощный удар.

В ISW подчеркивают, что погодные условия этой зимой, вероятнее всего, определят временные рамки, в течение которых ВСУ смогут совершить маневренные боевые действия и продолжить демонстрировать успехи с минимальными паузами.

Аналитики отметили, что ноябрь затруднил маневренную войну, хотя и рф*, и Украина продолжали наступательные действия. И по мере приближения морозов ВСУ снова могут использовать погодные условия, чтобы улучшить темпы своего продвижения.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация проигрывает на поле боя и пытается найти способы, чтобы выйти на выгодную для себя позицию. Для этого агрессор делает заявления по поводу привлечения Украины к переговорам, чтобы создать впечатление у Запада, что их можно привлечь к диалогу с Киевом.