Аналитики ISW объяснили, зачем рф делает заявления о переговорах с Украиной

Российская федерация проигрывает на поле боя и пытается найти способы, чтобы выйти на выгодную для себя позицию. Для этого агрессор пытается создать динамику, в которой союзники Украины будут испытывать потребность совершить превентивные уступки и подталкивать украинскую сторону к переговорам.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что вчера, 2 декабря, глава кремля провел по телефону разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем, где заявил, что военная помощь Украине со стороны Запада создает условия, при которых Зеленский отказывается идти на переговоры.

А канцлер отметил, что поводом для разрешения военного конфликта дипломатическим путем должен стать вывод российских войск с территории Украины.

В отчете также сказано, что недавно Байден сказал, что готов поговорить с российским диктатором, если тот хочет прекратить войну. Но в кремле заявили, что так называемая военная «спецоперация» будет продолжаться, а США, не признавая «аннексию» украинских территорий только усложняют обстановку в возможных переговорах.

Аналитики считают, что рф делает подобные заявления, чтобы создать впечатление у Запада, что их можно привлечь к проведению переговоров. Путин ждет от стран превентивных уступок в надежде убедить его начать диалог с Киевом. Но выгоду от этого извлечет только рф, ведь у нее будет возможность поставить войну на паузу и укрепить свою армию, чтобы пойти в новое наступление.

«Курсор» писал ранее, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление относительно переговоров рф и Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!