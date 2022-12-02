Эрдоган сделал заявление относительно переговоров рф и Украины

В скорейшем возобновлении переговорного процесса между россией* и Украиной должны быть заинтересованы все стороны.

Об этом в пятницу, 2 декабря, во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство «Анадолу».

«Скорейшее восстановление почвы для переговоров между россией и Украиной отвечало бы интересам всех сторон», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер и британский премьер также обсудили двусторонние отношения — в частности, в сфере торговли и оборонной промышленности. Кроме того, Эрдоган заявил о необходимости «новых и конкретных шагов» для решения кипрского вопроса.

Как сообщал Курсор, накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.