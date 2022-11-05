Аналитики ISW рассказали, какую ошибку допускает путин на Донбассе

Российские военнослужащие продолжают удерживать захваченные рубежи в Донецкой области и сейчас на фронт отправляют мобилизованных солдат, чтобы возобновить на этом направлении наступательные операции.

Об этом сообщается в отчете ISW.

В Генштабе ВСУ отмечают, что рф* действительно в последнее время увеличила интенсивность боевых действий на Донбассе, на некоторых участках они совершают до 80 штурмов в день. Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута, Авдеевки и западной части региона.

Однако, как отмечают аналитики, повышение интенсивности российских ударов в Донецкой области, вероятно, свидетельствует о том, что армия агрессора повторяет свою ошибку на этом участке фронта. Да, увеличение личного состава на передовой может дать определенный успех захватчикам, но стоит понимать, что у них плохая подготовка и низкий уровень материально-технического обеспечения. Ожидать значительных успехов не стоит.

В ISW считают, что наступления со стороны россиян не окажут существенного влияния как на ход войны, так и на ее исход.

«Курсор» писал ранее, что рф не имеет возможности обучать большое количество мобилизованных, поэтому они едут на фронт практически без подготовки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!