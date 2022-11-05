Рф не имеет возможности обучать большое количество мобилизованных — британская разведка

В Минобороны Великобритании считают, что войска рф*, отправленные на фронт, не добавят наступательный потенциал.

Российская федерация испытывает трудности на войне в Украине, и объявленная «частичная» мобилизация не особо улучшила положение страны-агрессора. Дело в том, что рф не имеет возможности обучать большое количество мобилизованных, поэтому они едут на фронт практически без подготовки.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter Министерство обороны Великобритании.

Разведчики отметили, что вооруженные силы рф перегружены, они не могут обеспечить нормальную подготовку новым солдатам. И эта проблема усугубится дополнительным осенним ежегодным призывом с 1 ноября. Ожидается, что он привлечет дополнительно 120 тысяч человек.

Согласно данным Минобороны Великобритании, призывники имеют минимальный уровень подготовки. Опытные офицеры и инструкторы были отправлены на войну в Украину и многие из них уже ликвидированы ВСУ.

Кроме этого, рф проводит учения на территории Беларуси из-за нехватки личного состава, боеприпасов и оборудования.

Но в британской разведке считают, что развертывание войск с минимальной подготовкой или без нее, не добавит армии страны-агрессора дополнительных наступательных возможностей.

«Курсор» писал ранее, что россия отправляет мобилизованных на фронт с оружием 1950-х годов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!