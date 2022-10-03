Аналитики ISW рассказали, кто публично подорвал авторитет путина

Заявления этих людей, как считают эксперты, сломали нарратив кремля*, пытавшегося смягчить удар поражения вокруг Лимана.

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление и освобождают свои земли от российских захватчиков. Недавно им удалось деоккупировать Лиман в Донецкой области. Из-за поражения армии рф в этом районе глава Чечни рамзан кадыров и владелец ЧВК «Вагнер» евгений пригожин начали критиковать военное командование рф.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Они сломали нарратив кремля, пытавшегося смягчить удар поражения российских войск в Лимане.

В ISW подчеркнули, что до заявления кадырова СМИ выражали надежду на то, что российским войскам удастся развернуть подкрепления, удержать линию обороны либо провести контратаку. Но ток-шоу на федеральных каналах подхватили высказывания кадырова и пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире критиковать высшее военное командование россии.

Американские специалисты считают, что публичный авторитет путина таким образом был подорван.

«Курсор» писал ранее, что путин может отказаться от Луганской области, чтобы удержать оккупированные территории на юге Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!