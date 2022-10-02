Путин может отказаться от Луганской области, чтобы удержать оккупированные территории на юге Украины – эксперт

В Институте изучения войны ISW проанализировали последние боевые действия в Украине и пришли к выводу, что российский президент владимир путин сконцентрирован на укреплении позиций в других регионах.

По мнению экспертов, провал армии оккупантов возле ныне освобожденного Лимана указывает на то, что *путин стал сам командовать войсками и делает ставку на южные направления фронта. Они утверждают, что недавние решения не укреплять уязвимые линии фронта вблизи Купянска или Лимана почти наверняка были приняты президентом россии, а не военным командованием.

Об этом сообщает ISW.

Утверждается, что глава кремля преследует цель удержания оккупированных территорий на юге Украины, Херсонской и Запорожской областей. На это указывает то, что, несмотря на освобождение украинскими военными Лимана, россия не начала усиливать свои позиции в Луганской области.

«ВС продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний крах Харьковско-Изюмского фронта и даже в то время, когда российские позиции были уничтожены возле Лимана. Решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске и Лимане почти наверняка было принято Путиным, а не военным командованием. путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий в Херсонской и Запорожской областях, чем о Луганской области», – утверждают аналитики.

В отчете упоминается о попытке прорыва украинской обороны на севере Харьковской области. Эксперты, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ, упомянули о боевых действиях возле Казачьей Лопани, в рамках которых российские оккупанты вынужденно отступили.

Возможно, таким образом путин желает восстановления «статуса-кво» на Харьковском направлении и готов для оккупации новых территорий осуществить отправку резервных сил. Они могли бы пригодиться для отражения контрнаступления Украины в Луганской области, но, как сказано выше, у путина другие цели.

Ранее «Курсор» сообщал, что россияне массово сдаются в плен и оставляют свои позиции.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!