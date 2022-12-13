Минобороны Беларуси сделало неожиданное заявление

В Беларуси неожиданно объявили о внезапной проверке боевой готовности войск.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

В рамках мероприятий войскам предстоит навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Также намечено передвижение военной техники и личного состава. Из-за этого будут введены временные ограничения по передвижению общественного транспорта.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — заявили в минобороны.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси начали раздавать повестки: кто получает. С начала полномасштабного вторжения россии* в Украину Беларусь используется президентом рф владимиром путиным в качестве военного полигона.

Кроме этого, наш сайт ообщал, что Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!