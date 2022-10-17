Аналитики назвали стратегические точки, которые должны освободить ВСУ

ВСУ продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, и чтобы обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность, им нужно вернуть под свой контроль определенные районы.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Аналитики отметили, что кремль будет пытаться заморозить конфликт, но Украина не должна соглашаться на такой шаг, потому что путин использует это время для подготовки к новому нападению.

В Институте изучения войны подчеркивают, что ВСУ должны восстановить контроль над всем западным берегом реки Днепр. Таким образом, долговременная обороноспособность Николаева, Одессы и всего украинского побережья Черного моря в немалой степени зависит от освобождения западного Херсона. Река Днепр должна быть не первой линией обороны Украины, а последней.

Кроме этого, освобождение Энергодара в Запорожской области, где находится АЭС, имеет решающее значение для сдерживания затрат времени и денег на восстановление экономики Украины.

Плюс ко всему, восстановление жизнеспособной украинской экономики, не требующей больших объемов долгосрочной международной финансовой помощи, требует возвращения экономического района Донбасса под контроль Киева.

Военные требования для этого восстановления включают освобождение Мариуполя, а также автомобильных и железнодорожных сетей на север через Волноваху в сторону Донецка и на запад в сторону Мелитополя и Запорожья.

Аналогичные экономические аргументы справедливы для исторически промышленных городов Донецка, Северодонецка и Луганска.

На северо-востоке Украины также есть несколько стратегически важных территорий. Города Сватово, Старобельск и Беловодск расположены на крупных транспортных развязках, контроль над которыми отчасти определяет, какие базы в самой россии* оккупанты могут использовать для прямой поддержки будущих нападений на Украину.

Крымский полуостров, наконец, также стратегически важен как для НАТО, так и для Украины.

«Курсор» писал ранее, что российская армия продолжает нести неудачи на войне в Украине, и представители министерства обороны Великобритании предположили, почему так происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!