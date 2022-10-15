В британской разведке назвали две причины неудач армии рф на фронте

За последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов.

Российская армия продолжает нести неудачи на войне в Украине, и представители министерства обороны Великобритании предположили, почему так происходит.

Об этом сказано на странице ведомства в Twitter.

В разведке рассказали, что основными причинами являются повсеместная коррупция и плохая логистика.

Отмечается, что рф* на фронт уже начала отправлять контингенты мобилизованных российских резервистов. И их уровень личного снаряжения даже более низкий, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых войск.

В Великобритании отметили, что многим мобилизованным солдатам нужно приобретать собственные бронежилеты, в частности современный бронежилет 6B45, хотя они якобы были закуплены военным руководством страны в рамках определенной программы. Этот жилет продается на российских интернет-магазинах по цене 40 тысяч рублей (примерно 640 долларов США) по сравнению с примерно 12 тысяч рублей (примерно 190 долларов США) в апреле.

Между тем, в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов «Ратник», чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных в настоящее время в Украине.

«Курсор» писал ранее, что российская армия на фронте в Украине потеряла большое количество техники. Согласно подсчетам США, за период полномасштабного вторжения, страна-агрессор лишилась 6 тысяч единиц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!