Армения обвинила Азербайджан в нападении

В Армии заявили, что армия Азербайджана атаковала ее восточную границу.

Об этом сообщают «Детали».

Так, ситуация на восточной границе Армении является очень напряженной. Во время локальных боев была, если верить сообщению армянского МИДа, использована бронетехника, огнестрельное оружие и даже артиллерия.

Также в Армии завили о том, что Азербайджан захватил 12 ее солдат в плен. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Азербайджане сообщили что это Армения устроила провокации в сторону их границы. Речь идет о ситуации на Кяльбаджарском и Лачинском участках. Так, армянские военные, согласно опубликованным данным, пытались захватить высоты и установить свое военное превосходство.

Армия же решила обратиться к РФ за военной помощью, но только в устной форме. Так, об этом заговорил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян во время эфира на общественном телевидении.

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