Генерал армии США назвал место, где Россия может начать военное наступление в Европе

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что Россия может начать военные действия в Европе в районе Сувальского коридора, соединяющего Беларусь с Калининградской областью.

При этом Сувальский коридор служит сухопутным сообщением между странами НАТО и ЕС и странами Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Американский генерал отметил, что вероятность вооруженной агрессии России в этом районе невелика, но все же существует.

Блокирование коридора между Беларусью и Калининградской областью может вызвать серьезные проблемы для союзников НАТО.

«Россия может решить, что она должна вмешаться из-за «гуманитарного кризиса» или что-то еще, и в процессе «временно» закрыть Сувальский коридор с двумя его автомобильными дорогами и одной железнодорожной. Это маловероятно, но, на мой взгляд, вполне возможно», – заявил Ходжес.

По словам генерала, НАТО необходимо быть в постоянной готовности и анализировать происходящие события в условиях гибридной войны.

Между тем, власти Польши отвергли вероятность войны с Беларусью из-за кризисной ситуации с мигрантами на границе.

«У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте. Я использую это слово — «скорее» — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником», – заявил вице-премьер Ярослав Качиньский.

Также появились детали телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

Макрон заявил, что Франция готова стать на защиту Украины в случае военной агрессии России. При этом Путин выразил недовольство учениями кораблей НАТО в акватории Черного моря.

Курсор уже сообщал, что США обвинили Россию в проведении опасных испытаний нового оружия в космосе.

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