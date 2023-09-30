В регионе объявлена воздушная тревога, есть угроза повторной атаки.

В Запорожской области Украины прогремели мощные взрывы. Сообщается, что войска *россии выпустили по жилым домам ракеты.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в своем Телеграм-канале.

"Военными рф нанесено 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТГ. По предварительной информации, в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры", - сообщил чиновник.

По его данным, в результате ракетной атаки получили ранения 5 человек. Один из пострадавших госпитализирован в больницу, другие получили медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Запорожской области в 8:50. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения. В связи с этим местные власти призвали людей находиться в укрытиях.

Напомним, прошедшей ночью Украина также поверглась ударам со стороны россиян. Так, оккупационные войска атаковали города Украины беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Зафиксирован "прилет" в Винницкой области. Один из вражеских дронов попал по объекту инфраструктуры. На месте начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!