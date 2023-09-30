Рф снова атаковала Украину БПЛА, есть "прилет" по объекту инфраструктуры

Противник выпускал ударные беспилотники с восточного побережья Азовского моря и с мыса Чауда в Крыму.

В ночь на субботу, 30 сентября, российские оккупационные войска атаковали города Украины беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Зафиксирован "прилет" в Винницкой области.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

По его словам, один из вражеских дронов попал по объекту инфраструктуры. На месте начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Эвакуация, которая проводилась для безопасности людей, не была критической. Информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется.

Глава Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что российские оккупанты выпустили по Украине со стороны восточного побережья Азовского моря и мыса Чауда в Крыму не менее 20 ударных БПЛА.

По ее словам, ударные дроны постоянно маневрировали, пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, чтобы войти не только в южные, но и центральные регионы страны. Однако украинским военным удалось ликвидировать большинство вражеских целей.

"Курсор" писал ранее, что в Украине город Херсон подвергся очередному удару со стороны военных *россии. Так, оккупанты накрыли жилые массивы огнем из артиллерийского оружия, жертвами которого стали три человека.

Еще мы писали, что путинская армия попытается воспроизвести прошлогоднюю атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру, но научившись на своих ошибках. В этот раз, учитывая ограниченное количество ракет, они сфокусируются на использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напомним, что в ночь на понедельник, 25 сентября, россияне совершили массированную атаку по Одессе, разрушив припортовую инфраструктуру. В результате обстрела погибли два человека.