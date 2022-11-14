Армия рф получила новую задачу после неудач в Херсонской области — ISW

Оккупанты на одном из направлений в ближайшем времени усилят наступление.

Вооруженные силы Украины продемонстрировали большой успех на юге страны, освободив от оккупации Херсон. Но аналитики считают, что за провалы на этом направлении российская армия попытается отомстить на Донбассе.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты предполагают, что президент рф владимир путин позволил сергею суровикину выйти из Херсонской области при условии, что он полностью захватит Донецкую область. Такое решение подтверждается возросшей интенсивностью атак российских войск в районе Бахмута и Угледара.

В ISW отметили, что в ближайшее время на Донецком направлении станет больше наступательных операций со стороны российских оккупантов. Туда направят дополнительные мобилизованные силы и военных, отступивших из западной части Херсона.

Аналитики говорят, что ВСУ могут оказаться в затруднительном положении и, скорее всего, Киеву нужно будет усилить защиту на Донбассе, привлекая дополнительные силы.

Но при этом, как считают в ISW, россия не добьется значительных успехов в оперативном отношении, несмотря на усиление своих атак. Но есть вероятность того, что оккупанты захватят Бахмут, однако понесут большие потери.

Также говорится, что Украина вернет боевую силу из западного Херсона и проведет передислокацию войск в другие регионы для оборонительных и контрнаступительных операций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!