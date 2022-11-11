Следом за Херсоном путин потеряет кремль — представитель Евросоюза

По словам Карла Бильдта, это уже третье крупное поражение российского лидера в войне против Украины.

Серия военных поражений может привести к тому, что российского президента владимира путина* отстранят от власти.

Такое мнение в своем Twitter высказал сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

По его словам, недавние просчеты российских войск могут повлиять на положение режима путина.

«Херсон прямо сейчас — то, что, согласно обещаниям владимира путина, никогда не должно было произойти. Это его уже третье крупное поражение в этой войне: Киев, Харьков и сейчас Херсон. В конечном итоге он потеряет и кремль», — написал Бильдт.

Как сообщал Курсор, в сети появились видео, как украинские защитники днем в пятницу, 11 ноября, начали заходить в освобожденный Херсон.

Как известно, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что у освобождения Херсона есть еще один плюс: теперь с правого берега Днепра не смогут запускать иранские дроны, методично уничтожавшие энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее Курсор писал, что элита россии напугана настроениями в кремле. Представители элиты россии опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!