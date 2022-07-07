Армия рф попытается захватить Запорожье и окружить украинцев — разведка

Украинские разведчики выяснили, что армия рф* вскоре попытается провести наступательные действия в направлении Запорожья и окружить подразделения ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, также не исключается, что с целью окружения бойцов ВСУ подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере 5 батальонно-тактическими группами.

По её словам, на Криворожском и Николаевском направлениях противник будет пытаться удерживать захваченные территории правобережной части Херсонской области и проводить диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!