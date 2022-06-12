Американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией

По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

Российские войска потерпят поражение в войне против Украины. Вероятность этого сильно возрастет, если в войну вступит НАТО. По словам американского историка-исследователя современной россии*, доктора исторических наук Юрия Фельштинского, это в скором времени произойдет.

Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

Также эксперт уверен, что войну не остановит даже внезапная смерть владимира путина, так как в окружении главы Кремля множество людей, которые хотели бы продолжения боевых действий в Украине.

По словам историка, НАТО вступит в войну в гибридном формате. Альянс будет в первую очередь поставлять Украине вооружение, так как у него не будет другого выхода.

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