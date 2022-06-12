Американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией

Российские войска потерпят поражение в войне против Украины. Вероятность этого сильно возрастет, если в войну вступит НАТО. По словам американского историка-исследователя современной россии*, доктора исторических наук Юрия Фельштинского, это в скором времени произойдет.
Об этом он рассказал в интервью Апострофу.
Также эксперт уверен, что войну не остановит даже внезапная смерть владимира путина, так как в окружении главы Кремля множество людей, которые хотели бы продолжения боевых действий в Украине.
По словам историка, НАТО вступит в войну в гибридном формате. Альянс будет в первую очередь поставлять Украине вооружение, так как у него не будет другого выхода.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды.
Кроме того, наш сайт писал, что Зеленский прокомментировал показательную раздачу российских паспортов на оккупированных территориях.
Еще напомним, что в Мариуполе россияне издеваются над местными жителями горячим душем в самую жару.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!