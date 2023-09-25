Атака "Ониксов" по Одессе - в Украине рассказали, почему ПВО не может сбить ракеты

В результате обстрелов погибли два человека.

В ночь на понедельник, 25 сентября, российские оккупационные войска нанесли серьезные удары по инфраструктуре курортной Одессы, применяя различное вооружение, в том числе и сверхзвуковые "Ониксы", которые не могут сбивать украинские средства ПВО.

В эфире "Киев 24" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему это проблематично.

По его словам, ракеты "Оникс" обладают сверхзвуковой скоростью и предназначены для уничтожения плавательных средств. Украинская ПВО хоть и имеет большой опыт и демонстрирует эффективные результаты, не средствами средней дальности такими как C-300, NASAMS, IRIS-T покрыть полностью всю территорию нельзя.

Юрий Игнат подчеркнул, что ракеты "Оникс" выпускает береговой комплекс "Бастион" и траектория их полета может быть совершенно разной. Цель способна преодолевать расстояние около 600 километров, когда опускается перед ударом и прижимается к водной поверхности. На такой сверхзвуковой скорости и так низко сбить ее практически невозможно.

Россияне выбирают для своих атак тот тип ракет, который считают наиболее рациональным на том или ином направлении. С помощью "Ониксов" они экономят свои "Калибры" или ракеты типа "Х", что способны преодолевать куда большее расстояние.

"Курсор" писал ранее, что по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, на каждый удар по Украине для россиян будет ответ. А миру нельзя терпеть "сумасшедшего с ракетами", ведь гораздо эффективнее будет лишить "безумных" возможностей использовать это вооружение.