У Зеленского отреагировали на массированную атаку россиян по Одессе

По словам Ермака, на каждый удар по Украине будет ответ.

В ночь на понедельник, 25 сентября, россияне совершили массированную атаку по Одессе, разрушив припортовую инфраструктуру. В результате обстрела погиб один человек. В Украине отреагировали на удары, заявив, что оккупантам следует готовиться к ответу.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, мир продолжает наблюдать за российским террором, но нельзя терпеть "сумасшедшего с ракетами", ведь гораздо эффективнее будет лишить "безумных" возможностей использовать это вооружение. А для этого можно использовать разные методы, в частности "задушить" российский ВПК, чтобы агрессор потерял возможности производить смертельное оружие, которым бьет по украинским городам, на долгое время.

Андрей Ермак отметил, что на каждый удар по Украине для россиян будет ответ. И пока противник еще может совершать акты террора, один из которых произошел сегодня ночью в Одессе, но, "чем дальше, тем больше он будет их терять".

"Курсор" писал ранее, что российские захватчики в последнее время для нанесения атак по городам Украины не используют ракеты морского базирования, вероятно, потому что накапливают запасы "Калибров" для ударов в осенне-зимний период, когда в стране начнется отопительный сезон.

Еще мы писали, что в ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину. Под ударом, в частности оказалась Одесская область, по которой захватчики выпустили сверхзвуковые ракеты "Оникс".

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли Полтавскую область, зафиксирован "прилет" по нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге.