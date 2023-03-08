Бахмут может пасть в ближайшие дни – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что украинский город Бахмут может пасть в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Униан».

«То, чего *россии не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли огромные потери. Но в то же время мы не можем исключить того, что Бахмут в конце-концов может пасть в ближайшие несколько дней. Это необязательно станет переломным моментом в войне, но это подтверждает необходимость оказания срочной помощи Украине», – сказал он перед встречей министров обороны в Стокгольме.

Тем не менее, генсек подчеркнул, что если это случится, то не обязательно станет переломным моментом в войне, а поддержка Украины продолжится.

Ранее «Курсор» сообщал, что, по словам основателя чвк «вагнер» евгений пригожина, наемники взяли под полный контроль восточную часть Бахмута.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!